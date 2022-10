À la télé ce soir | URSS: l’empire rouge

“Le Soviétique est quelqu’un qui ne s’appartient pas. C’est comme un papillon dans le ciment. Le collectif est tout-puissant. Il vous absorbe. Il vous écrase”, avance Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. “Le Soviétique est avant tout pétri de convictions et d’une foi profonde en sa patrie. Même si je marche avec des béquilles, j’irai me battre pour elle”, enchaîne Alexandre Routskoï, vice-président de 1991 à 1993. Alors que la Russie tout entière et le monde paient la folie de Vladimir Poutine, la série documentaire en trois épisodes de Jürgen Ast et Martin Hübner raconte l’Union soviétique. Le plus grand pays de la planète, celui sur lequel le soleil ne se couche jamais. À son apogée, 240 millions d’habitants ont été embrigadés dans la plus grande expérience humaine de tous les temps: le communisme. URSS: l’empire rouge se penche sur le cas de l’homo sovieticus (qui a vu le jour en 1922) et suit le cours de l’Histoire. La dictature du prolétariat à la fois rêve et cauchemar.

Série documentaire en trois épisodes de Jürgen Ast et Martin Hübner. À voir ce mardi soir à 20h55 sur Arte. 7