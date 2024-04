Dans ce documentaire, la réalisatrice Solène Chalvon-Fioriti donne la parole à la jeunesse d’Iran, en la protégeant des représailles grâce à l’IA.

« Salut, je ne peux pas vous dire comment je m’appelle. C’est la faute de mon gouvernement. Il nous interdit de parler aux médias étrangers. Je ne sais pas de quoi il a peur. De nous, les jeunes, peut-être. Je ne peux pas vous montrer mon vrai visage non plus. On a dû changer mon nez, ma bouche, mes yeux, pour ma sécurité. » Sarah (un prénom d’emprunt), 22 ans, a pendant un an transmis des notes vocales et des vidéos depuis l’Iran. Un État quasi interdit aux caméras étrangères, où filmer dans la rue peut coûter la prison.



Le documentaire de Solène Chalvon-Fioriti est une espèce de carnet de bord dans lequel un peu plus d’un an après le soulèvement Femme, Vie, Liberté, de jeunes Iraniens racontent leur pays, leurs amis et leur génération. Et -c’est une première pour un documentaire français- en utilisant l’intelligence artificielle pour anonymiser les visages tout en conservant leurs expressions. Parfois, ils sont flous, brouillés. La technique n’arrive pas toujours à reproduire des visages de profil. C’est le prix de la sécurité… Une étudiante en filière scientifique engagée la nuit dans la révolte en cours. Une jeune fille qui a une vie militaire, s’est fait enrôler dans un camp d’entrainement et veut obtenir une province autonome kurde en Iran… Zoom sur une jeunesse religieuse en pleine mutation. Une jeunesse fracturée mais aussi très éduquée dans un pays où six habitants sur dix ont moins de 35 ans.