En télé ce soir: comment La Planète des singes a redéfini la SF

Arte propose de revenir sur la gestation du premier volet de La Planète des singes, film qui allait redéfinir la SF.

« Pour moi, c’était uniquement un film d’aventure, explique Richard D. Zanuck, alors directeur de la 20th Century Fox. Peut-être que je me trompais. Peut-être qu’il contenait un message caché. Mais je ne l’avais pas vu. Je ne l’avais pas vu comme un manifeste, un discours politique ou social. Les gens l’ont disséqué et y ont ajouté des niveaux de lecture auxquels moi, en tant que patron du studio, je n’avais jamais pensé. » Les propos d’époque en disent long sur le fonctionnement et la clairvoyance de l’industrie hollywoodienne. Quand le premier volet de La Planète des singes sort en 1968, beaucoup pensent que cette dystopie futuriste ne sera qu’un gros divertissement de science-fiction de plus. Très peu ont compris que cette histoire d’astronautes qui vivent dans un monde inversé où les singes parlent et où les hommes sont traités comme des animaux est en train de renouveler la SF et de lancer une franchise à la longévité inédite.



Qu’elle parle du monde moderne et de notre société avec une remarquable acuité, décrit notre violence et notre destinée et dit comment l’homme risque de s’autodétruire à cause de son racisme et de ses préjugés. Sammy Davis Jr. déclarera d’ailleurs que c’est le meilleur film sur la ségrégation et les relations entre Blancs et Noirs qu’il ait jamais vu. Alors que s’apprête à sortir un nouvel épisode de la saga (La Planète des singes: le nouveau royaume), Antoine Coursat décortique. Extraits de films et vieilles interviews à l’appui, il raconte le roman du Français Pierre Boulle déjà auteur d’un best-seller adapté au cinéma (Le Pont de la rivière Kwaï), le scénariste Rod Serling, qui a créé La Quatrième Dimension et qui utilise depuis longtemps la SF pour contourner l’auto­censure exercée par les grands médias américains qui ne veulent pas froisser le pouvoir en place, puis suit l’évolution de la franchise à travers le temps. Passionnant.