Jamais sorti en salles en Belgique, Les Magnétiques s’avère une jolie photographie de la jeunesse française des années 1980.

César du meilleur premier film en 2022, cette pépite jamais sortie dans les salles belges situe son action en 1981 et gravite autour d’une jeune bande d’amis trompant l’ennui en plein cœur de la France profonde. Parmi eux, Philippe, amoureux fou des sons et bidouilleur de génie qui vit dans l’ombre de son grand frère, soleil noir de leurs célébrations festives. Ensemble, ils admirent John Peel et écoutent Joy Division ou le Marquis de Sade de Philippe Pascal. Mais le cadet est envoyé à Berlin-Ouest pour faire son service militaire, laissant derrière lui un semblant d’amour naissant qui lui met le feu au ventre…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Porté par une voix off aux accents crève-cœur, ce drame introspectif fleure bon le grain chaud des disques vinyles et le crachin proustien des bandes magnétiques chères aux vieilles cassettes audio. Petit miracle en soi: Les Magnétiques évolue à mille lieues de toute rétrophilie stérile, vibrant bien au contraire d’un puissant romantisme échevelé nourri de désarmantes fragilités.