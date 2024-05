L’essayiste Iris Brey passe de la théorie à la pratique en produisant Split, série courte qui raconte les relations amoureuses autrement.

Dans des ouvrages tels que que Sex and the Series et Le Regard féminin, une révolution à l’écran (L’Olivier, 2016 et 2020), Iris Brey a pourfendu le sexisme et le male gaze qui gavent nos représentations de la sexualité à l’écran. En montrant ce qui étouffe et occulte le désir féminin, elle a pu révéler et défendre d’autres manières de vivre et raconter les rapports amoureux et les questions de genre. Ce format court de série est l’occasion pour elle de passer de la théorie à la pratique. Elle y raconte comment la rencontre entre l’actrice Ève (Jehnny Beth) et sa doublure cascade Anna (Alma Jodorowsky) va susciter chez cette dernière un désir nouveau et l’amener à questionner le couple qu’elle forme depuis des années avec Natan (Ralph Amoussou).



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Autant qu’une application à la lettre de ses réflexions, Split est pour Iris Brey l’occasion d’une mise à l’épreuve, une observation in vivo de ce qu’exige le renversement des représentations du couple hétéronormé et du sexe pour coller au plus près du réel et de ses codes artificiellement posés. C’est une réussite, construite autour d’une équipe technique essentiellement féminine, de la présence d’une coordinatrice d’intimité et d’un casting au diapason d’un récit enlevé, intime et politique. Parfois un peu pédagogique, Split est la preuve que d’autres façons de désirer et de raconter sont ­possibles, et toujours à inventer.