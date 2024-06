[En télé ce soir] Comment le réchauffement climatique menace l’économie européenne

Le réchauffement climatique s’annonce comme particulièrement coûteux pour les économies européennes. Le documentaire proposé ce samedi soir par Arte nous projette dans une Europe en surchauffe.

Si la vie en Europe a longtemps été menacée par l’hiver et les grands froids, le Vieux Continent est aujourd’hui touché par des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Les records de température se succèdent. Mais à quel point peuvent-ils encore grimper? Et en quoi cela va-t-il changer nos vies? Sous-estime-t-on le danger des canicules? Et quelles sont leurs conséquences financières? Selon l’Agence européenne pour l’environnement, entre 1980 et 2022, les vagues de chaleur ont provoqué quelque 130 milliards d’euros de dommages au sein de l’Union européenne. De lourdes pertes pour l’économie, et a fortiori pour l’agriculture, particulièrement touchée.

Scientifique et didactique, le documentaire de Mike Plitt explique les effets de la chaleur sur nos corps, nos performances, notre état mental et émotionnel. Il dit comment la canicule perturbe les écosystèmes, agrandit les injustices et les inégalités. Et se demande comment ­adapter son habitat.