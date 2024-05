Fight the power: la série documentaire inratable sur l’histoire du hip-hop

Le hip-hop a changé le monde. En quatre épisodes proposés sur Arte, c’est ce que montre le formidable documentaire Fight the Power.

Né il y a 50 ans et des poussières dans le sud du Bronx avec Kool Herc, le hip-hop a embrassé, épousé et influencé comme aucune autre culture urbaine l’Histoire des États-Unis modernes. Il a secoué la jeunesse afro-américaine et aidé à redéfinir la place de la communauté noire au pays de ce pas si accueillant oncle Sam. Plus que de retracer une évolution stylistique, Yemi Bamiro replace le mouvement dans son contexte politique, économique et social et se demande comment le hip-hop a changé le monde. Nourri par des auteurs, des historiens, des activistes mais aussi une multitude d’artistes parmi les plus emblématiques Chuck D (coproducteur de l’affaire), KRS-One, Grandmaster Caz, Melle Mel, Abiodun Oyewole, Ice-T, Eminem, Warren G, LL Cool J, Roxanne Shante ou encore Lupe Fiasco, Fight the Power se distingue par son recul et sa vision panoramique. Il remonte jusqu’aux années 60, aux Kennedy et à la guerre du Viêtnam, décortique les décisions politiques et urbanistiques et nous plonge dans un New York gangrené par la misère, la drogue et les gangs comme il explique le racisme à l’œuvre dans la police de Los Angeles. Incroyables images d’archives, montage intelligent et rythmé…



Cette fresque didactique en quatre épisodes décode, éclaire, jette des ponts. Notamment avec le combat pour les droits civiques et Black Lives Matter, dont les manifestations en 2020 reflètent le discours de Chuck D et Flavor Fav dans les années 80. Un appel à combattre le pouvoir. Explosion commerciale, accession au rang de pop star et course au fric… Gangsta rap, misogynie et tendances bling-bling… Bamiro, qui a récemment signé un chouette docu pop sur les Air Jordan (One Man and His Shoes), raconte aussi les bavures policières et le rapport de chaque président américain à la communauté noire. Riche, passionnant et inspirant.