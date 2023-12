Retour sur l’affaire Bettencourt, un baron de la drogue flamand et une saga au restaurant: nos séries du moment

Cette semaine, nous vous proposons de regarder trois séries: l’histoire du baron de la drogue flamand Ferry, le focus sur l’Affaire Bettencourt et The Restaurant.

Ferry

Nico Moolenaar franchit le Rubicon et revient au format série pour poursuivre en huit épisodes la trajectoire de Ferry Bouman, demi-sel grognard en passe de devenir le drug lord croisé dans Undercover. Étroitement imbriqué dans la trame de la série originelle lancée par la VRT en 2019 où Bouman apparaissait en seigneur local de l’ecstasy, le récit peaufine de long en large le portrait hypnotique, dérangeant, fracassé et possiblement irrésistible de son désormais personnage principal.

L’Affaire Bettencourt

Tout avait débuté en 2007, avec de “simples” soupçons d’abus de faiblesse à l’encontre d’un certain François-Marie Banier, photographe réputé et fringant mondain. Profitant de la générosité de Liliane Bettencourt, alors la femme la plus riche du monde, mais aussi, accessoirement, de sa santé mentale possiblement défaillante (elle était alors âgée de 87 ans), ce dernier bénéficiera de dons en tout genre de la part de celle-ci, pour une somme totale proche du milliard d’euros (!).

The Restaurant

Impossible de ne pas penser à Downton Abbey face à The Restaurant, ample saga suédoise qui ausculte les destins croisés d’une famille bourgeoise et du petit personnel de son restaurant huppé durant les Trente Glorieuses. S’ouvrant en 1945, le jour de la reddition de l’Allemagne, événement qui suscite à Stockholm des réactions pour le moins contrastées, la série se structure en effet autour de la fratrie Löwander, propriétaire d’un établissement respecté mais durement touché par la crise. Gustaf, l’aîné, sa sœur Nina et le cadet Peter possèdent des profils aussi dissemblables que possible. Sous le regard glacé de leur mère Helga, ils vont s’aimer et se déchirer sur fond d’événements sociaux et politiques majeurs dont les fracas viennent se répercuter jusque dans leurs cuisines…