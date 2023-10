« Polar Park »: Jean-Paul Rouve reprend l’enquête

Douze ans après son film Poupoupidou, Gérald Hustache-Mathieu en réunit le duo, l’écrivain au nez creux David Rousseau (Jean-Paul Rouve) et le gendarme insondable Bruno Louvetot (Guillaume Gouix), pour Polar Park, une nouvelle enquête, déclinée en une série de six épisodes. Le théâtre en est toujours le plateau froid, venteux et ici enneigé du Jura. C’est une zone blanche peuplée notamment d’olibrius gavés de chamanisme holistique mal digéré, un biais Fargo peu nécessaire pour en traduire l’étrangeté. En revanche, la dynamique proprement polar, entre drame et comédie, fonctionne: venu percer un secret de famille, Rousseau se retrouve au milieu de meurtres dont la mise en scène imite des œuvres d’art renommées.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Autour d’une nouvelle réflexion malaxant la célébrité et les contrastes méthodiques qui traversent le binôme formé par l’écrivain lunaire et le flic cartésien, la série explore avec dextérité le domaine du polar dans ses recoins plus atmosphériques et bizarroïdes. Dommage que les intrigues secondaires ne soient pas toutes à la hauteur -la romance entre Rousseau et la jeune chanteuse Nicki, avec sa différence d’âge abyssale, fait bailler. En revanche, les fausses pistes et les dialogues de Polar Park relancent le rythme, tandis que la réalisation s’amuse à varier les ambiances, passant de l’intime au symbolisme académique avec un sacré sens du facétieux.