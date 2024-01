« Masters of the Air », « Boys Swallows Universe » et « Cristóbal Balenciaga »: nos coups de cœur séries de la semaine

Histoire et récits biographiques au menu de notre sélection séries de la semaine.

Masters of the Air (Apple TV+)

Après Band of Brothers et The Pacific, Steven Spielberg et Tom Hanks poursuivent leur hommage aux héros américains de la Seconde Guerre mondiale.

Boys Swallows Universe (Netflix)

Inspiré du roman semi-autobiographique de Trent Dalton, la série australienne suit les hauts et les bas d’une enfance difficile. Avec distance et une certaine énergie feelgood.

Cristóbal Balenciaga (Disney+)

Les grands noms de la haute couture ont aussi droit à leur biopic en série. Avant Chanel et Lagerfeld, voici le parcours méconnu du discret Balenciaga.