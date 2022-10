Le Qatar, dont on va beaucoup parler dans les semaines à venir, a beau se la jouer tolérant à l’aube de la Coupe du monde, c’est l’un des 69 pays (et plus si affinités) sur cette planète qui disposent encore de lois criminalisant les relations homosexuelles entre adultes consentants. Il ne faut pas aller si loin (une promenade dans le centre de Bruxelles au mauvais moment suffit) pour constater la violence et les préjugés qui subsistent à l’encontre de la communauté LGBTQIA+. Dirigé par le photographe Robin Hammond et l’asbl Witness Change, Where Love Is Illegal est une expo photo qui documente des témoignages personnels de survie. Les modèles ont choisi la façon dont ils voulaient poser, ce qu’ils désiraient porter. Et ont écrit à la main leurs histoires pour les partager avec le monde entier. Des clichés et des récits réunis pour relier les gens, changer les opinions, ouvrir les esprits et, qui sait, à terme changer les lois…

Du 13 au 22/10.