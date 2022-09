Les Combattantes

Après Le Bazar de la Charité, Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie de Bona se retrouvent, avec Sofia Essaïdi en extra, dans une nouvelle minisérie historico- dramatique. Elles campent quatre femmes emportées par les atrocités de la Première Guerre mondiale: une prostituée énigmatique, une infirmière avorteuse en cavale, la mère supérieure d’un couvent réquisitionné comme hôpital et une épouse qui gère les affaires de son mari mobilisé. On craint d’entrée les représentations édulcorées du conflit et de ses enjeux. Mais, surprise, après 20 minutes d’exposition fébriles et peu réalistes, une scène de razzia allemande sur une ferme prend à la gorge et lance la série sur une voie bien plus grave. Elle n’épargne alors ni l’envahisseur, ni la paranoïa de l’État français et de son armée, pas plus que les profiteurs ou l’Église. Certes, on est sur TF1, ce n’est pas non plus le Grand Soir. Mais grâce à des personnages bien campés et des intrigues qui se tendent au moment opportun, la fresque évite l’excès de bons sentiments.

Série créée par Cécile Lorne et Camille Treiner. Avec Audrey Fleurot, Camille Lou, Sofia Essaïdi. 7