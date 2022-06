“Universal Credit”

Nul ne raconte la dèche comme les rappeurs anglais, de Stormzy à Ms. Dynamite. Cette tradition est aujourd’hui prolongée par Jeshi et son épatant premier album. Ce que cela fait de grandir dans un quartier abandonné de l’est de Londres, un couteau dans la poche dès l’âge de 11 ans, élevé dans une famille monoparentale, tenue à bout de bras par une mère qui alterne petits boulots et aides sociales? Ce parcours, Jesse Greenway, 27 ans, le détaille sans pathos, avec même une certaine dose d’humour ( Another Cigarette). Davantage porté musicalement sur le rap indie que la drill locale, Universal Credit (le revenu d’intégration en Angleterre) décrit une jeunesse post-Brexit désenchantée ( Generation), se réfugiant dans l’alcool et les drogues ( 3210). Poignant.