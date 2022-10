Film Fest Gent du 11 au 22/10

Voilà un bon moment déjà que le Film Fest Gent s’est imposé comme le premier festival de cinéma généraliste du pays. Pour sa 49e édition, la manifestation ne déroge pas à ses excellentes habitudes et propose, au gré de ses différentes sections, un best of de la production du moment, glané dans les plus grands festivals internationaux. Ainsi de Close, de Lukas Dhont, qui ouvrira les festivités après avoir remporté le Grand Prix à Cannes. Ou encore, parmi les films présentés en compétition, de Un beau matin de Mia Hansen-Løve, Boy from Heaven de Tarik Saleh, ou Corsage de Marie Kreutzer, tous remarqués sur la Croisette, de Drii Winter de Michael Koch, apprécié à Berlin, de Saint Omer d’Alice Diop, primé à Venise, ou de Tengo Sueños Eléctricos de Valentina Maurel, plébiscité à Locarno. Au nombre de 25, les Galas & Specials ne sont pas moins relevés, où l’on découvrira les nouveaux films de Sam Mendes, Cristian Mungiu ou Quentin Dupieux. À quoi s’ajoutent un focus Corée du Sud, une sélection de films de David Lowery ou un court inédit de Raoul Servais (Der lange Kerl), parmi de nombreuses réjouissances qui se termineront, comme le veut la tradition, sur les World Soundtrack Awards, Nainita Desai, Bruno Coulais et Mark Isham étant les compositeurs mis à l’honneur cette année.

À Gand. www.filmfestival.be