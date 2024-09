L’Heure de Lire: les 10 meilleurs romans de la rentrée

Roman de Deborah Willis, éditions Rivages, traduit de l’anglais (Canada) par Clément Baude. 496 pages.

Une dystopie pop et drôle sur un loser aux nombreuses failles mises en lumière par la force et l’ambition de sa petite amie, dont on suit avec délectation les aventures, entre désir de séduction et de rébellion. Un page turner malin et divertissant.