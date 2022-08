Nikos Aliagas © JP PARIENTE / SIPA / TF1

Nouvelles équipes, nouvelles émissions, changements de chaînes et adieux… Michel Drucker est transféré de France 2 à France 3, où sera désormais diffusé Vivement dimanche. Des chiffres et des lettres, qui ne sera plus programmé que le week-end, perd ses deux mythiques juges Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard. Après 20 ans sur nos petits écrans, Alessandra Sublet tire un trait sur la télé pour se consacrer à la comédie. C’est du coup Arthur qui récupère l’animation du Grand concours et Hélène Mannarino qui la remplacera dans C’est Canteloup. Attention les oreilles. TF1 s’apprête à relancer la Star Academy, toujours présentée par Nikos Aliagas. The Dancer, un nouveau concours de danse animé par Sara De Paduwa, et Gotha, un tour d’horizon des têtes couronnées à travers le monde emmené par Patrick Weber, font leur apparition sur la RTBF. RTL TVI parcourra la planète à la recherche des méthodes les plus sérieuses et inattendues pour lutter contre le vieillissement (Jeunesse éternelle) et partira à la rencontre d’hommes et de femmes qui, au cœur de nos villes, veillent et agissent pour préserver notre environnement (Les Enquêteurs de l’ombre). Les Orages de la vie sont de retour, désormais présentés par Christophe Dechavanne, mais bonne nouvelle pour terminer: Plus belle la vie s’arrêtera définitivement le 18 novembre.