À la télé ce soir | Adamo: ma vie, la vraie

Il dit avoir la voix d’un muezzin qui se serait enroué dans les brumes du nord. C’est ma vie, Mes mains sur tes hanches, Vous permettez Monsieur ou encore Tombe la neige, ce morceau (le préféré de ses parents) que le monde entier chante depuis un demi-siècle et que lui n’a jamais zappé lors d’un tour de chant… Salvatore Adamo a composé des centaines de chansons, tourné à travers le monde, s’est produit devant 50 000 personnes au Chili et a vendu plus de 100 millions d’albums. Dans ce documentaire dit par Daniel Auteuil, Patrick Jeudy retrace en sa compagnie la vie du principal intéressé. Cet auteur, compositeur et chanteur originaire de Comiso, en Sicile, qu’un couple de migrants (le père est puisatier, ils ont été contraints de fuir à cause de la sécheresse) a emmené en Belgique en 1947. “Je tiens à préciser que toutes mes chansons ne sont pas autobiographiques. Sinon, j’en aurais vécu des drames”, plaisante Salvatore. “Le petit jardinier de l’amour” comme l’appelait son pote Brel parle de la délicatesse et de la timidité qu’il tient de sa mère. De sa sensibilité qui a fait la différence dans la chanson des années 60. Les traductions de ses chansons l’ont hissé deuxième meilleur vendeur de disques au monde, juste derrière les Beatles. Portrait d’un mec qui chante en neuf langues, a tourné au Japon et en Russie, a réalisé un film (L’Île aux coquelicots) et a partagé l’affiche avec Bourvil. On y évoque Les Filles du bord de mer et l’admiration que lui voue Arno, l’ère Universal, son AVC, ses duos avec Olivia Ruiz, Laurent Voulzy, Calogero… L’histoire d’une voix qui a subjugué les uns et ulcéré les autres.



