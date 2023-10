Loki (saison 2): un duo qui tient ses promesses malgré une trame chaotique

Loki, dieu maudit d’Asgard, revient pour la deuxième saison de sa série propre. Dans les méandres du multivers, le duo formé de Tom Hiddleston et Owen Wilson se savoure malgré un scénario à se tirer les cheveux.

Dans le sillage de sa première saison réussie, la série Disney+ centrée autour des mésaventures du dieu d’Asgard Loki dans les univers parallèles créés lors des aventures des Avengers s’amuse cette fois à le faire voyager dans de multiples dimensions temporelles. Après que Sylvie, un de ses avatars, a tué Celui qui Demeure (une des manifestations de Kang le Conquérant), au risque de jeter les multivers dans une guerre sans fin, Loki est renvoyé illico au QG du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) face à Mobius et B-15. À un détail près: aucun des deux ne sait qui il est, et pour cause. Loki est trimballé entre les dimensions passées et futures du temps et l’expérience s’avère foudroyante, douloureuse et imprévisible.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le premier épisode donne un semblant de solution à cette situation burlesque qui permet de relancer le numéro comique de buddy movie jouée par Loki et Mobius et d’introduire un nouveau personnage, Ouroboros (Ke Huy Quan), employé des archives de la TVA. Ensemble, ils tentent de maîtriser les voyages temporels, pour tenter d’éviter les issues tragiques générées par le foutoir désormais généralisé et, forcément, sauver l’univers. Sur des trames chaotiques à souhait, cette nouvelle saison se savoure pour la fantaisie maîtrisée de ses personnages, une mise en scène fantastique aux frontières de l’absurde et de l’onirique, une réalisation qui, visuellement, sait mettre le paquet et la qualité de ses interprétations. Owen Wilson et Tom Hiddleston au premier plan, exhumant leur alchimie d’une trame qui, à tout moment risque de les engloutir par sa complexité.