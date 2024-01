Les 30 romans de la rentrée littéraire d’hiver sélectionnés par la rédaction

De Percival Everett, éditions Actes Sud, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut, 368 pages. Parution le 07/02.

À Money, d’étranges meurtres secouent la communauté: des membres masculins d’une même famille blanche sont retrouvés sans vie et mutilés avec à côté d’eux le corps d’un jeune homme noir défiguré. Fantomatique et insaisissable, il est le symbole vengeur d’une Amérique gangrenée par l’injustice et le racisme depuis des temps anciens… Et ça pourrait faire des émules! Avec la force grinçante et horrifique d’un Jordan Peele (Get Out), Everett se sert de l’affaire Emmett Till pour soulever les œillères de l’Histoire. – A.R.