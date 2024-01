« King’s Land »: un western historique dans le Danemark du XVIIIe siècle

Après A Royal Affair, Mads Mikkelsen retrouve Nikolaj Arcel pour King’s Land dans des décors grandioses des landes danoises du XVIIIe siècle.

Qui mieux que Mads Mikkelsen peut contempler et galoper à travers les arides landes danoises avec autant de dureté que de sensualité. Et il ne s’en prive pas dans cette épopée pseudo-historique qui, avec ses vastes panoramas, ses odieux hors-la-loi et ses demoiselles en détresse, a tout ce qu’on attend d’un bon western. Il endosse les collants et les bottes d’un ancien officier de l’armée bourru et solitaire, Ludvig von Kahlen, qui, en 1755, veut établir quoi qu’il en coûte une colonie royale dans cette contrée stérile et truffée de bandits. Nikolaj Arcel avait déjà prouvé avec A Royal Affair qu’il savait comment réaliser un drame en costumes classique avec une touche de modernité. Il y parvient encore dans ce film musclé, au rythme soutenu et à la magnifique photographie.