Here: un film minimaliste à la précision chirurgicale

“Home, is it just a word? Or is it something you carry within you?”, se demandait ce crooner de Morrissey. Avec son quatrième long métrage, Bas Devos semble poser la même question. Mais en chuchotant, avec un sens de l’observation qui fait mouche et en se promenant dans les bois de Bruxelles, la métropole multiculturelle où se déroulaient aussi ses films précédents. Pas de trip nocturne urbain étouffant à la Ghost Tropic (2019) ici, ni de sombre voyage post-attentat à la Hellhole (2019), même si Devos épure encore son style minimaliste, avec les images habiles et tactiles du directeur de la photographie Grimm Vandekerckhove. Il suit un ouvrier du bâtiment roumain qui vide son réfrigérateur avant de repartir dans sa famille pendant ses congés, et une biologiste belgo-chinoise qui étudie les mousses dans la périphérie verte de la ville. Il n’y a pas grand-chose d’autre à signaler sur le plan dramatique, mais Devos -qui, plus que jamais, fait ressortir la Kelly Reichardt qui sommeille en lui- fait de cela, avec une précision microscopique, une romance en devenir qui apaise, adoucit et, comme la mousse, se glisse subtilement partout.



