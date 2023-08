Gran Turismo: l’adaptation sans génie du jeu vidéo

Réalisateur sud-africain jadis prometteur (District 9, avec Sharlto Copley, en 2009) s’étant crashé artistiquement dès son deuxième long métrage (Elysium, avec Matt Damon, en 2013), Neill Blomkamp est au volant de cette production PlayStation dérivée du célèbre jeu vidéo. Le film s’inspire de l’histoire vraie de Jann Mardenborough, gamer obsessionnel issu de la classe ouvrière qui se voit offrir l’opportunité rêvée de devenir un véritable pilote de course. Soit, au fond, une histoire de transfuge de classe qui se joue dans le passage du virtuel au réel, de la chambre d’un ado au paddock d’un circuit auto. Porté sur l’emphase et le spectaculaire, Gran Turismo jongle sans génie avec les gimmicks de jeu vidéo et multiplie jusqu’à la nausée les plans à visée purement marketing. Dépourvu de la moindre finesse, mais pas d’une certaine efficacité, il vante naïvement les vertus de l’engagement mais touche ponctuellement à quelque chose comme l’ivresse de la vitesse.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.