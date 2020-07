Ce vendredi 3 juillet, Bandcamp remet le couvert pour son opération de soutien aux musiciens touchés par la crise, en ne prenant aucune commission sur les ventes. L'occasion rêvée de mettre en avant une poignée de sorties belges toutes fraîches et qui en valent la peine.

JauneOrange: Compil-19, vol. 3

Pour la troisième fois depuis le début du confinement, le collectif liégeois JauneOrange a invité pléthore d'artistes à s'exprimer depuis leur home studio, et les a compilés sur un troisième volume de ses "Compil-19". Cette fois-ci, on y retrouve Adrien Chapelle (La Mante), Simon Medard & Georgia Golebiowski (International People), Maxime Lhussier (Pale Grey), Emma (The Guilt), Damien AA (It It Anita / Luik Music), Marin Lambert (Wuman), L'Eclair, Lionel Van Herck & Maxime Pelletier (Le Prince Harry), Allan Snon (Le Prince Harry), Bert (The K., Chevalier), Great Mountain Fire, Jean-Yves Boyne, François Aubinet (Mokele) et Aadriejan Montens (Glauque). "Même si cela reste virtuel, et que nous aurions préféré nous rassembler et proposer ce line-up en live, l'union, la force et la solidarité sont bel et bien réelles, concrètes et sincères", explique JauneOrange.

David Numwami - Le Fisc de l'amour

Ça fait un moment qu'il est sur nos radars, tant avec son projet précédent, Le Colisée, qu'avec ses multiples collaborations quatre étoiles (Air, Flavien Berger, Charlotte Gainsbourg). David Numwami a désormais mis en image son premier single "solo", Le Fisc de l'amour, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça claque, que c'est pop à souhait, et ce dans le meilleur sens possible du terme. Cerise sur le gâteau: c'est Pablo Padovani (Moodoïd, Melody's Echo Chamber) qui s'est occupé du clip.

River Into Lake - Grande prairie

Boris Gronemberger s'apprête déjà donner une suite à l'excellent premier album de River Into Lake, Let the Beast Out, qui figurait en bonne place de nos disques préférés de l'an dernier. Un EP est prévu pour décembre prochain, et l'ex-Girls In Hawaii en extrait déjà ce Grande prairie, ici joué en live dans les locaux de la Compagnie Point Com, pour qui il signera d'ailleurs la bande-son du prochain spectacle, à voir en novembre au Théâtre National. Un titre carrément entêtant qui confirme son obsession pour les synthés. L'homme a un agenda bien chargé pour les mois à venir, puisqu'il réorchestrera aussi des morceaux d'Alain Chamfort et Jacques Duvall pour une carte blanche au prochain festival Francofaune.

Judith Kiddo - Serpent Cheval

On vous présentait récemment une version live de cette chanson, elle a désormais droit à son clip complètement perché, alors que sort aujourd'hui son premier EP, sobrement intitulé Petit chien. Elle sera également l'invitée de Dour à la Fifty Summer Session du 16 juillet prochain (on vous fera gagner des places, promis), avant son prochain concert aux Nuits du Botanique à la rentrée.

La Maja - Une seule dose

Nouveau projet solo d'une moitié de Faon Faon, La Maja a récemment dévoilé son premier titre, assorti d'un clip tourné au Cap Vert... avant le confinement, forcément. Un titre plein de soleil qui fait du bien par où il passe.

Bombataz - Olympics of Love

Le premier album du quatuor "pop post-jazz" bruxellois sortira en septembre "si tout va bien" et son morceau éponyme qui vient en éclaireur est plein de belles promesses: jouette et catchy, du genre à vous rester en tête toute la journée...

Swing - Soon

Un dernier regard sur le EP Alt F4 du membre de L'Or du commun, avec ce titre réalisé avec le duo français Duñe & Crayon qui a droit aujourd'hui à sa "lyric video". Relire notre interview.

