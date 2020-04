Dans un confinement qui ne cesse de se prolonger, des inquiétudes planent sur le secteur musical. Des initiatives ont rapidement vu le jour pour soutenir les artistes locaux et leur accorder de la visibilité. Coup d'oeil sur ce qui a été mis en place en Belgique.

Music is alive

Vous n'avez pas pu passer à côté: pour compenser l'annulation des concerts, de nombreux lives home-made sont proposés tous les jours par des artistes sur leurs réseaux sociaux. Une simple webcam, un micro, un instrument et le direct peut commencer. Mais face à cette quantité de contenu quotidien, la plateforme belge Music is alive va remettre un peu d'ordre. Une grande partie des vidéos sont répertoriées en un seul lieu après leur diffusion. Actuellement, c'est plus de 390 "concerts à la maison" qu'on peut retrouver sur le site Internet, tels que ceux Norah Jones, Snow Patrol mais aussi surtout d'artistes belges comme Glauque, Great Mountaine Fire, Roscoe, Angèle, Noa Moon, Lylac, Lefto...

La Compil-19

Avec le confinement, Jaune-Orange revient à ses fondamentaux en présentant le premier volume de la Compil-19. Cette compilation de douze morceaux créés par dix-sept artistes (Antoine Filipo de Glass Museum, The Experimental Tropic Blues Band, MLCD...) coincés à la maison tient son caractère unique de sa mixité autant que de sa conception originale. Le collectif liégeois, qui fête cette année ses 20 ans, propose cette Compil-19/Vol.1 à prix libre ici, dont les bénéfices iront directement aux artistes.

Stream !t

Vendredi 10 avril à 8h, Manu Freson et Laurent Walschot dévoilaient une playlist 100% belge sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Music. Le but: atteindre le plus d'écoute possible en une journée et donner le maximum de visibilité aux groupes et aux musiciens. Pour eux, si un artiste plus important en termes de notoriété partage la playlist avec ses fans, c'est une aubaine pour des groupes émergeants qui vont toucher un nouveau public. L'expérience sera répétée le 8 mai prochain avec 100 autres morceaux.

Soutien aux artistes belges et labels indépendants

Avec l'annulation des évènements culturels, c'est des centaines de musiciens et d'artistes indépendants qui ont perdu une grande partie de leur revenu du jour au lendemain. Près de 45 acteurs et actrices du monde de la musique (dont l'ASBL Court-Circuit, les labels Jaune-Orange, Igloo Records...) se sont réunis afin de réclamer une meilleure représentation des artistes locaux sur les radios de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces diffusions permettraient aux artistes de pouvoir respirer un peu grâce aux droits d'auteur redistribués par la Sabam. À l'heure actuelle, de nombreuses radios régionales comme 7FM, Radio Belgique ou Équinoxe ont entendu l'appel et ont adapté leur programmation. Le collectif entend vouloir attirer le plus possible l'attention des radios nationales qui manquent, pour beaucoup, de diffusion d'artistes locaux.

Welcome Stream! Festival

Cette année, le Welcome Spring! Festival devient le Welcome Stream! Festival. L'évènement, organisé chaque année dans Louvain-la-Neuve, prendra cette fois-ci place sur Youtube et sur la page Facebook de l'évènement. Mais les organisateurs tiennent également à soutenir les labels belges et artistes indépendants : une collecte de fond sera organisée pour eux durant toute la durée du stream. Jusqu'à présent, des artistes comme Faces On TV, Loyd ou encore The Feather ont été confirmés pour le Welcome Stream! Festival qui aura lieu ce mercredi 22 avril de 18 à 22h.

Arno Goies

