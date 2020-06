La sortie du premier titre du supergroupe belge Individual Friends est l'occasion de revenir sur quelques clips belges marquants qu'on a vu passer ces derniers jours.

Individual Friends: Individual Friends

Manu Low, Kris Dane, Bai Kamara Jr, des membres de Ghinzu, Matt Watts Group, Sharko, Mercelis, Noodzakelijk Kwaad, Wappetonna ou Earthman Doublewood: pas de doute, on peut coller le qualificatif de "supergroupe" à Individual Friends, qui délivre son certificat de naissance avec ce titre éponyme particulièrement réjouissant, et qui annonce un album prévu pour novembre, sur lequel cultures wallonne, flamande, européenne, nord-américaine et africaine fusionneront en toute décontraction.

Judith Kiddo - Serpent Cheval

Depuis qu'on l'a croisée aux Nuits Bota l'an dernier, on sait qu'il faut suivre de près: sa pop teintée d'éléments jazz et électro tape vraiment dans le mille, tout en étant dérangée juste comme il faut. Nouvelle preuve avec ce Serpent Cheval capté par Bruxelles Ma Belle dans la Basilique de Koekelberg.

Milk TV - One Leg Performer

Le side-project du bassiste Matthieu Peyraud (Phoenician Drive) s'offre un premier EP chez Exag Records et évolue dans un registre diamétralement opposé à son grand frère psyché: le post-punk. Efficace en diable, à voir absolument en live quand les circonstances nous le permettront à nouveau...

Major Dubreucq - Ne meurs pas

Une chansonnette débordant autant d'amour que d'autodérision, du genre que n'aurait pas renié Katerine. D'une beauté confondante...

Tapioca - Move on

Nouvelle collaboration entre le MC Le Tagarel et le beatmaker SiKa (Péritelle, Froesheleirs), Tapioca lorgne vers la pop-funk des 70's/80's. Le résultat, aérien, se sirote ci-dessous.

CélénaSophia - Folie reviens

Un morceau ultra-feel good qui, écrit avant la pandémie appellait à bousculer notre quotidien? Forcément, aujourd'hui, ça sonne plutôt comme un besoin de retour à la "folie" normale...

Guilt - Missed Shots

James Custers, qu'on connaît aussi comme programmateur à l'Atelier 210, pose sa voix moelleuse sur un mélange de folk et de post-rock, pour un titre engagé écrit à 4 mains avec le poète Syrio-Palestinien Karam Alhindi, qui y évoque son récit et celui d'autres réfugiés. Fort.

