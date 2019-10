Boris Gronemberger: "V.O., c'était impossible à trouver sur Google"

Figure-clé de la scène rock d'ici, vu aussi bien chez Françoiz Breut que chez les Girls In Hawaii, Boris Gronemberger transforme son groupe V.O. en River Into Lake. Et sort son album le plus... limpide.

"Aujourd'hui, je suis hyper content du disque. C'est sans doute mon préféré, celui où je suis arrivé le plus près de ce que je voulais atteindre artistiquement." © CÉDRIC CASTUS

S'il avait été un acteur? Boris Gronemberger aurait fait une bonne version indie rock d'Olivier Gourmet. Pas tant pour le physique (quoique), mais plutôt pour cette capacité à exceller sans la ramener, à cultiver une certaine discrétion tout en étant omniprésent. Pas besoin d'avoir suivi la scène musicale belge de très près pour l'avoir repéré: depuis pas loin de 20 ans, Boris Gronemberger est à peu près partout. Que ce soit au sein de Venus, Raymondo, Castus, Blondie Brownie, Françoiz Breut et les Girls in Hawaii. Ou encore avec son propre projet, V.O. -trois albums entre 2005 et 2012.

