Décès de Pascale Roberts, figure de "Plus belle la vie"

FocusVif.be Rédaction en ligne

Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment chez Robert Guédiguian au cinéma et dans "Plus belle la vie" à la télévision, est décédée samedi à l'âge de 89 ans, a indiqué dimanche son agent Babette Pouget.

© Reuters