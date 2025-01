Notre BD du moment: Camille Van Hoof raconte sa génération dans Sentimental Kiss

La jeune autrice bruxelloise Camille Van Hoof raconte formidablement sa propre génération dans Sentimental Kiss.

Sentimental Kiss de Camille Van Hoof L’employé du Moi, 248 pages. 4,5/5

Charlie et Anima s’aiment et ne se quittent pas depuis ce qui leur semble toujours. La première est exubérante et pleine d’imagination, la seconde est plus androgyne, complexée et réservée, mais qu’importe, entre elles, c’est la fusion. Sauf que. Sauf que c’est la rentrée, qu’elles ne sont plus dans la même classe, qu’Anima s’inscrit au cours de natation, que Charlie se met aux jeux de rôles, et que la magie a fait son apparition dans leur vie d’adolescentes. Un monde plein de mystères, de découvertes et d’excitation s’ouvre à elles, à condition de le vouloir, d’aimer ça et de bien choisir avec qui on va le faire… Bref, elles grandissent. «Je sais pas trop si c’est toi qui dit pas les choses ou moi qui n’écoute pas», «Je crois que tu n’as pas envie de faire de la magie avec moi.»

Mais qu’on se rassure, avec Camille Van Hoof, tous ces sujets-là –découverte de la sexualité, acceptation de soi, adaptation, inclusivité– un peu rabâchés ces derniers temps dans la bande dessinée contemporaine et évidemment dans le «young adult», avec un ton souvent plombé, redeviennent soudain (très) originaux et cette fois pleins d’optimisme! Surtout, l’autrice bruxelloise, passée par Saint-Luc et La Cambre, grande fanzineuse et instagrameuse avec Rasoir ou sa Soupe de nombrils, autrice d’albums jeunesse, et pour la première fois ici, de bande dessinée, s’avère être une des meilleures raconteuses de sa génération. Ses découpages sont formidables, ses dialogues parfaits, et son regard d’une précision jubilatoire sur le monde des ados qui deviennent des adultes. Nourri de multiples références pop qui vont du shojo à la BD alternative, ce Sentimental Kiss est une vraie réussite. A offrir très vite à tous les moins de 20 ans et à tous ceux qui se prétendent amateurs de BD. Ça, c’en est de la bonne!