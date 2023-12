Cinq soirées pour passer le cap du Nouvel an sur la piste de danse

Envie de passer le réveillon du Nouvel an sur la piste de danse? Voici cinq propositions pour clubber jusqu’en 2024, du C12 au Manège Fonck, en passant par la FCKNYE, Vostock ou le Reflektor

FCKNYE

A Brussels Expo, au Heysel, la FCKNYE voit toujours plus grand. Mélangeant rappeurs et DJ électros, la bamboule démarre le samedi 30, avec un premier échauffement – avec e.a. Gazo, Ziak, I Hate Models, Kerchak. Le lendemain, la soirée de réveillon alignera une affiche XXL. Jugez plutôt : Amélie Lens, Hamza, Ascendant Vierge, Josman, Tiakola, Zola, etc.

C12

A Bruxelles, le C12 a prévu quasi 24 heures de fête. Au soir du 31, le club installé en dessous de la gare Centrale démarrera une première soirée, dès 0h30 jusqu’à 7h30, avec e.a. Kong, Ben Kamal, Chris Ferreira, Stella K, etc. Les platines ne resteront pas longtemps éteintes. Le temps de reprendre des forces avec un bon déjeuner, et le club rouvrira ses portes à 9h30 pour faire tourner la boule à facettes jusque 22h30. Avec Fais le beau, Zouzibabe, Athome, Double Double, etc.

Superfly

A Liège, au Manège Fonck, les clubbeurs passeront le cap du Nouvel an avec une bonne dose de groove. Pour sa soirée du 31, la Superfly reste fidèle à ses fondamentaux soul, funk, disco, house, etc. Le tout diligenté par les tauliers Bernard Dobbeleer, DJ Sonar, mais aussi Libra Roméa, Arno Gomez, et DeeJay Tommy.

Vostock

Avant d’être réaffectée et transformée, l’ancienne imprimerie de la Banque nationale reste encore pour un petit moment un lieu d’occupation temporaire. Les soirées Vostock en profitent pour y organiser leur grande rave de fin d’année. De 22h à 10h, avec OTON, Jessen, Ttyfal, etc. pour l’une des ambiances clubbing les plus électriques de la capitale.

Reflektor

Un grand classique du Nouvel an liégeois. Comme chaque année, le Reflektor ouvre ses portes pour une soirée drivée par David Body et Archibald aka Maggy et Loli. Ici, pas question de se braquer sur un style. Pour basculer vers 2024, le grand mix sera la règle, entre classiques electro, rock, pop et hip-hop.