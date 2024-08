Série d’été – La data du cinéma (7/7): les folies des réalisateurs en chiffres

Tout l’été, nous faisons parler les chiffres d’IMDB. Pour notre dernier épisode, on zoome sur les réalisateurs et les réalisatrices.

Génies, mégalo, avant-gardistes, foireux… On attribue aux grands réalisateurs et grandes réalisatrices du cinéma de nombreux qualificatifs. Certaines et certains ont créé leur propre légende avec des œuvres ancrées dans les mémoires du public et de la critique.

Si de nombreux médias élaborent leurs classements des plus grands cinéastes de tous les temps, IMDB a le sien aussi en agrégeant les notes des internautes. Voici le top 5, un classement assez international avec deux Anglo-Saxons, deux Indiens et un Japonais.

Si certains réalisateurs se font rares, d’autres sont particulièrement prolifiques. En tête, Woody Allen, avec 51 films au compteur tel que le recense la base de données la plus large du cinéma. Le suivent avec 42 films l’Allemand Werner Herzog (Aguirre, la colère de Dieu, Fitzcarraldo…) et le Japonais Takeshi Miike (Les Affranchis de Shinjuku). La suite du classement de ces stakhanovistes de la caméra comporte des noms bien connus: Clint Eastwood (41), Jean-Luc Godard (37), Martin Scorsese (36), Steven Soderbergh (36), Kartal Tibet (35), Steven Spielberg (34) à égalité avec l’Indien Priyadarshan.

Certaines œuvres outrepassent également les standards de durée des films, faisant fi de la sacro-sainte règle de la rentabilité à tout crin, le geste artistique primant. Le graphique dynamique ci-dessous recensent les dix plus longs (très longs) métrages cités sur IMDB.



Question durée de film, l’artiste suisse Christian Marclay a lui fait un pari fou avec son installation vidéo The Clock en 2010. Il mérite d’être épinglé pour sa durée exceptionnelle d’abord: 24 heures. Et pour son dispositif hallucinant ensuite, chaque scène reprenant un extrait d’un film ou d’une émission de télé montrant une horloge indiquant l’heure qu’il est à la seconde près. Une autre façon de voyager dans le temps… Un petit extrait? Action!