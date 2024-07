Série d’été – La data du cinéma (4/7): du jeu vidéo au blockbuster

Tout l’été, nous faisons parler les chiffres d’IMDB, la plus grosse base de données collaborative au monde sur le cinéma, les séries et la télévision. Cette semaine, on met le focus sur les adaptations de jeux vidéo en films et en séries.

Ce sont souvent des moments très attendus des gamers. Quand Hollywood (ou d’autres) décident de transposer l’univers de leur jeu vidéo préféré sur grand écran, ou plus récemment en série. On se souvient (ou pas) en 1993 de l’adaptation de la licence Mario de Nintendo avec Bob Hoskins et Dennis Hopper. Un bide au box-office, contrairement au long métrage d’animation sorti en 2023.



Souvent promesses de recettes plantureuses pour les studios, les adaptations à l’écran de jeux vidéo ne sont en effet pas toujours synonymes de grand cinéma. Il n’empêche que certaines licences sont devenues cultes et enchaînent les épisodes. Résumé en image.

On le disait, la sanction de la critiques et des cinéphiles est parfois sévère dans ce créneau de l’adaptation du jeu vidéo. À peine si les films obtiennent tout juste la moyenne.

Focus sur trois licences: Mortal Kombat, Sonic et Resident Evil.

Enfin, qui se colle à la réalisation de ces blockbusters espérés? On peut dire que certains cinéastes persévèrent et ont fait du genre leur marque de fabrique. Avec des destins… contrastés.