Série d’été – La data du cinéma (5/7): le roman, source d’inspiration intarissable des scénaristes

Depuis sa création, le cinéma transpose sur grand écran romans, nouvelles et pièces de théâtre. Mais dans quelle mesure la littérature inspire-t-elle toujours le 7e art? Réponses en chiffres et en graphiques.

Sorti en salles cet été, Le Comte de Monte-Cristo réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, avec Pierre Niney dans le rôle principal, est l’une des innombrables adaptations du roman de vengeance d’Alexandre Dumas. Rien qu’en 1908, on dénombrait déjà trois transpositions -en muet- du feuilleton de l’auteur des Trois Mousquetaires (autre œuvre dont s’est emparé de nombreuses fois également le cinéma).

Le cinéma contemporain continue de puiser dans les œuvres littéraires tentant de transcrire avec plus ou moins de bonheur les mots des écrivains. Mais quels sont les genres de roman les plus adaptés? L’animation ci-dessous nous montre que depuis 1960 le polar reste l’une des sources d’inspiration majeures des scénaristes.



Et on peut dire que ça marche! Souvent du moins. Les films adaptés d’œuvres littéraires ont parfois surpassé l’original et figurent parmi les longs métrages les plus appréciés de tous les temps, comme nous le prouve les chiffres d’IMDB ci-dessous.

Certains réalisateurs, plus que d’autres, n’ont cessé de piocher dans les bibliothèques du monde entier. Petit classement en image.