Série d’été – La data du cinéma (6/7): pourquoi les films d’horreur cartonnent

Tout l’été, nous faisons parler les chiffres d’IMDB. Pour notre sixième épisode, on décrypte les films d’horreur, un genre qui cartonne.

Vous aimez vous faire peur au cinéma? Certainement comme de nombreux autres cinéphiles. Le film d’horreur est un genre qui a toujours eu le vent en poupe. Des longs métrages produits entre 2010 et 2019, 14,10 % étaient des films qui cherchaient à nous foutre la frousse.

Certaines carrières ont été fortement marquées par le genre de l’épouvante, des rôles pas toujours simples à se défaire. Christopher Lee reste un inoubliable Dracula qu’il a incarné à plusieurs reprises le vampire avant de devenir pour de jeunes générations le comte Dooku dans Star Wars ou Saroumane dans Le Seigneur des anneaux.



Les amateurs du genre ont tremblé, frissonné, sursauté devant nombre de personnages inquiétants et monstrueux. Des statistiques d’IMDB ressort la domination du tueur en série comme figure de l’horreur ultime au cinéma. Viennent ensuite le démon, un esprit et le vampire, à l’instar de celui campé par Christopher Lee.

Un scénario sanglant

Une bonne histoire assoit généralement la réputation d’une bon film d’horreur. Le nuage de mots ci-dessous recense les termes les plus utilisés dans les résumés des productions horrifiques sur IMDB.

Enfin, au panthéon des films d’horreur, l’indépassable Psychose d’Alfred Hitchcock trône au sommet. Le film de 1960 recueillant la note de 8,5/10 sur la plus importante base de données sur le cinéma et la télévision (sur base d’une liste de films ayant recueilli au minimum 50 000 votes). Au pied du classement, on retrouve le plus oubliable Aliens vs Predator: Requiem des frères Strause qui n’a recueilli qu’un maigre 4,6/10. Et vous, quel est votre pire cauchemar?