Tout l’été, nous faisons parler les chiffres d’IMDB, la plus grosse base de données collaborative au monde sur le cinéma, les séries et la télévision. Cette semaine, on décortique les contenus des scénarios.

De quoi parlent les films? Quels sont les thèmes privilégiés par les scénaristes? L’amour? L’argent? Le sang? On s’est amusé à repérer les mots les plus présents dans les synopsis des longs métrages sortis en 1989 publiés sur IMDB. Dans le nuage de mots ci-dessous, plus un mot se retrouve dans les résumés des films, plus il s’affiche en grand. Autant dire, que le crime est omniprésent.

Même exercice plus de trente ans plus tard avec les 50 mots les plus utilisés dans les synopsis des films de 2023. L’amour semble reprendre le dessus. Et si l’on essayait d’écrire le scénario parfait de l’année dernière. À vous de jouer.