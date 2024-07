Série d’été – La data du cinéma (2/7): acteurs et actrices en chiffres

Tout l’été, nous faisons parler les chiffres d’IMDB, la plus grosse base de données collaborative au monde sur le cinéma, les séries et la télévision. Cette semaine, focus sur les acteurs et actrices.

Enclenché notamment par les révélations des actes criminels -harcèlement sexuel et viols- du producteur star Harvey Weinstein, le phénomène #MeToo a profondément bousculé le monde du cinéma et de l’audiovisuel. Les faits révélés durant plusieurs mois ont mis en lumière le sexisme qui régnait (et règne encore dans le secteur.

En y regardant de plus près les chiffres recueillis sur IMDB, les acteurs les plus populaires restent majoritaires, les actrices les plus sollicitées restant minoritaires aussi bien dans les séries et les films.



Une carrière d’acteur est faite de hauts et de bas. On peut classifier Bruce Willis, John Travolta et Nicolas Cage parmi les artistes les plus populaires des années 1980-1990. Leurs films sortis durant leurs années d’or restent parmi les films les plus aimés. Par contre, on notera que leur étoile a quelque peu faibli. Le graphique ci-dessous montre que leur deuxième partie de filmographie est moins appréciée.