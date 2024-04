Salem, sorte de Roméo et Juliette, dans les quartiers difficile de Marseille, rate son coup, malgré le naturel de ses interprètes.



Tièdement accueilli à Cannes l’an dernier, le nouveau long métrage de Jean-Bernard Marlin, César du meilleur premier film pour Shéhérazade en 2019, arrive aujourd’hui en salles dans une version plus ramassée. Djibril, un jeune Comorien des Sauterelles, quartier difficile de Marseille, y est amoureux de Camilla, une gitane du quartier rival des Grillons.



Impossible, leur union donnera naissance à un enfant pas comme les autres sur fond de guerre des gangs et de cycle infini de la violence et de la haine… Drame à l’ambition boursouflée miné par les lourdeurs et les maladresses d’écriture, Salem peut compter sur le naturel de ses interprètes mais baigne dans un fatras mystique souvent peu digeste. Il file en outre la métaphore entomologiste sans beaucoup de finesse.