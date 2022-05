Miss Marx, un biopic appliqué mais ronronnant

Après Nico, l’égérie d’Andy Warhol dans Nico, 1988, c’est à une autre figure féminine au sombre destin que s’attache la réalisatrice italienne Susanna Nicchiarelli dans Miss Marx (lire aussi notre interview), en la personne d’Eleanor Marx, fille cadette de Karl. Eleanor (Romola Garai), on la découvre d’ailleurs aux funérailles de son père, dans l’ombre duquel elle avait grandi, avant que le film n’entreprenne de retracer son parcours, au croisement de son engagement politique et de sa relation amoureuse avec Edward Aveling (Patrick Kennedy). Une existence fiévreuse, qui la verra s’engager sans compter dans les luttes sociales de son temps, pionnière du féminisme socialiste militant aussi bien pour les droits des femmes que pour l’abolition du travail des enfants, tout en se consumant de tout son être dans une histoire d’amour ouvrant sur une perspective tragique…

Romola Garai (Suffragette, Born to Kill) est parfaite sous les traits d’Eleanor Marx, dont elle réussit à restituer la nature passionnée, l’élan généreux comme l’idéalisme viscéral, l’intelligence aiguisée comme la naïveté sous-jacente, s’accordant idéalement à sa personnalité complexe. Dommage que la mise en scène de Susanna Nicchiarelli ne vibre pas d’une ardeur comparable (même si la réalisatrice ne se fait faute de saluer sa conscience politique et sociale). Quelques inserts punk fort ostensibles – L’Internationale et autres interprétés par Downtown Boys- et des adresses directes à la caméra relevées de divers collages, ne suffisent pas à détourner Miss Marx du schéma, par trop corseté et prévisible, d’un biopic appliqué mais en définitive ronronnant.