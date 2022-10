Le Petit Nicolas, hommage énamouré au tandem Goscinny – Sempé

Présenté à Cannes en mai et primé à Annecy en juin, Le Petit Nicolas déboule dans nos cinémas alors que Sempé, l’un de ses deux illustres papas, vient de s’éteindre. En partie scénarisé par la fille de René Goscinny, Anne, le film tient, au fond, autant du pur récit de transmission que de l’hommage énamouré au tandem de génie responsable des inoubliables aventures de Nicolas, Alceste, Rufus, Clotaire et les autres. En résulte un objet résolument hybride, qui se veut à la fois une joyeuse compilation des histoires bien connues du Petit Nicolas et un chapelet de moments de vie de ses deux créateurs. Sympathique mais très sage, l’ensemble, à l’équilibre incertain, a la main parfois un peu lourde sur le parfum rétro.



