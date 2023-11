Cinéma, livre, Blu-Ray et DVD: Wim Wenders se (re)découvre partout

Alors que sont en salles son documentaire Anselm et sa fiction Perfect Days, le cinéaste allemand Wim Wenders fait l’objet d’une effervescence éditoriale aussi bien en livre qu’en classiques restaurés.

Les fans de Wim Wenders sont servis en cette fin 2024. Le réalisateur allemand né à Düsseldorf en 1945 n’a pas sorti un mais bien deux films en salles en quelques semaines. Tout d’abord, son documentaire Anselm suit le plasticien Anselm Kiefer pour un portrait inspiré, comme Wenders l’avait déjà fait pour retracer le parcours de la chorégraphe Pina Bausch. Il utilise pour ce film une 3D immersive qui nous plonge littéralement au centre de l’œuvre du sculpteur connu pour ses pièces monumentales.

Sur les grands écrans belges dès ce 29 novembre, Perfect Days est quant à lui un long métrage de fiction. Résultat d’un voyage à Tokyo, le film suit le quotidien d’un homme d’entretien des toilettes publiques de la capitale japonaise. Un modèle d’épure poétique.

Redécouvrir Wim Wenders chez soi

Outre ces deux sorties, Wim Wenders fait l’objet aussi de diverses sorties permettant de (re)découvrir l’œuvre de maître allemand à travers ses classiques. Les éditions Carlotta se montrent particulièrement productives en publiant plusieurs restaurations de référence en Blu-Ray et en DVD.

Enfin, l’auteur Thierry Roche et le photographe Guy Jungblut ont arpenté les rues de Berlin tout en ayant à l’esprit les images marquantes de la filmographie « wendersienne ». Dans Wenders/Berlin: un fiction, ils signent un ouvrage documenté qui se lit comme une déambulation dans l’imaginaire du réalisateur des Ailes du désir et et Si loin, si proche!. D’indispensables idées à glisser sous le sapin qui raviront les cinéphiles.