Les 02, 03 et 04/06

C’est la chanteuse américaine Stacey Kent qui, le 2 juin au théâtre de La Louvière, inaugurera avec son projet S ongs from Other Places ces trois jours de mise à l’honneur des jazzwomen. Le lendemain, Chrystel Wautier et Ingrid Nomad partageront la scène du Palace. Le samedi, le festival se déplacera sur l’ancien site minier de Bois-du-Luc pour cinq concerts dont un tribute à Nina Simone.