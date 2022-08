Le comédien Philippe Jeusette est décédé

Philippe Jeusette est décédé jeudi, annoncent ses parents vendredi sur la page Facebook dédiée au comédien, connu notamment pour son rôle dans la série de la RTBF Ennemi Public.

Ses funérailles et la dispersion des cendres auront lieu mardi prochain, « dans l’intimité familiale », écrivent ses parents. Un rassemblement pour ses amis se tiendra à Bruxelles au Théâtre de Poche le lendemain, mercredi 31 août.

Selon le quotidien Le Soir, le comédien est décédé d’une crise cardiaque. Il était âgé de 56 ans.

Né à Liège en 1966, Philippe Jeusette a fait ses armes à l’Institut national supérieur des arts du spectacle (Insas) de Bruxelles, dont il est sorti diplômé en 1987. Il a enchaîné les rôles au théâtre mais a également fait carrière au cinéma, jouant notamment dans plusieurs films des frères Dardenne (Le silence de Lorna, Deux jours, une nuit, L’Enfant et La fille inconnue) et de Joachim Lafosse (L’économie du couple).

Il campait aussi, depuis 2015, le rôle de Patrick Stassart dans la série de la RTBF Ennemi Public.

Les institutions et acteurs du monde du spectacle belges n’ont pas tardé à exprimer leur émotion à l’annonce de cette disparition.

Philippe Jeusette s'en est allé

La stupeur et la tristesse se mêlent à l'annonce de son décès

Formé à l'INSAS, Philippe a déployé une carrière hors normes, sur les planches, devant la caméra, avec talent et générosité

Nos pensées les plus douces vont à sa famille et ses proches pic.twitter.com/BOIeGXPSU2