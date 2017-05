[À la télé ce soir] Bis

Eric (Franck Dubosc) regrette de ne jamais avoir réussi socialement et de ne pas avoir trouvé la femme de sa vie. Patrice (Kad Merad) regrettant, à l'inverse, son existence rangée de gynécologue à succès, bon mari et bon père de famille. Ramenés par magie à leurs 17 ans, ils vont avoir l'occasion de prendre (ou pas) un autre chemin, dans une comédie surnaturelle aux clins d'oeil pesants -aux Visiteurs, inévitablement- et où alternent moments amusants et clichés sentimentaux appuyés. Le côté vachard et le côté gentillet s'équilibrant avec peine.

DE DOMINIQUE FARRUGIA. AVEC FRANCK DUBOSC, KAD MERAD, ALEXANDRA LAMY. 2015.