Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus Opinion

L'édito: Spotify, morale de l'Histoire

"Le jour où Spotify, entreprise privée et donc libre de mettre le curseur moral où bon lui semble, décidera de bannir aussi les chansons avec des gros mots, des références au sexe, des connotations trop à gauche ou trop à droite, etc., on sera mal barre."