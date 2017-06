En images: danser, chiller et prendre son pied au Paradise City

Alors qu'Axl Rose gazouillait "take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty" quelques prairies plus loin ce week-end, notre photographe a été faire un tour du côté du festival qui porte le nom de la chanson, au domaine du château de Perk. Voici son reportage.