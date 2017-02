[Le film de la semaine] Rock'n Roll, de Guillaume Canet

La surprise est belle. Et surtout réjouissante. Guillaume Canet signe avec Rock'n Roll la comédie la plus sauvagement hilarante produite en France depuis les meilleurs films de la bande du Splendid. Une comédie où il se prend lui-même pour cible dans un accès soudain d'autodérision sur le thème du rapport à l'âge et à l'image. Parce qu'une jeune partenaire (Camille Rowe) lui fait sentir sur un tournage qu'il est devenu plus pépère que rock'n roll, et que ses copines le trouvent un peu has been, le quadragénaire Canet décide d'adopter une attitude qu'il pense plus propre à séduire la nouvelle génération. Une initiative qui ne sera pas sans répercussion sur sa vie privée avec Marion Cotillard (qui apprend le québécois pour un projet avec Xavier Dolan...), ni sur son cercle d'amis (dont Gilles Lellouche), ni surtout sur ses producteurs (les -faux- frères Attal, hilarants). Les gags tombent en rafale, tous irrésistibles. Certaines séquences sont tellement drôles (la soirée chez Johnny et Laetitia Hallyday) qu'on en mal aux côtes. Le tout révélant en prime quelques vérités sur les pièges de la popularité à l'heure d'Internet tout puissant et des jugements instantanés. Une satire majuscule, à savourer sans la moindre modération!

DE GUILLAUME CANET. AVEC GUILLAUME CANET, MARION COTILLARD, GILLES LELLOUCHE. 2H03. SORTIE: 22/02. **** >> Lire également notre interview de Guillaume Canet.