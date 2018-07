[Critique ciné] Voyage of Time: Life's Journey, un hymne à la nature

Voilà quelques années maintenant (depuis The Tree of Life, au bas mot) que le cinéma de Terrence Malick a pris un tour mystique-toc propre à décourager jusqu'à ses plus fervents aficionados. Ce constat posé, Voyage of Time marque un regain de forme sensible dans le chef du cinéaste américain, et cela, sans doute, parce qu'en adoptant la forme documentaire, il déleste son propos d'une part de l'emphase venue le rendre particulièrement indigeste. Pour autant, rien de fondamentalement nouveau ici, et le film, porté par la narration de Cate Blanchett, est un hymne à la nature et à l'univers, Malick y réaffirmant ses ambitions cosmiques en multipliant les adresses à la "Mother" de toutes choses, le tout soutenu par des images d'une soufflante beauté façon National Geographic...

Documentaire De Terrence Malick. Narration: Cate Blanchett. 1 h 30. Sortie: 04/07. ***