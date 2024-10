Envie de lire (et de partager vos conseils)? Rejoignez le club de lecture du Vif!

Le Vif lance son club de lecture sur Facebook. Pourquoi? Comment? On vous explique tout en trois minutes chrono.

La lecture et le Vif, c’est une longue histoire d’amour qui débouche aujourd’hui sur la création d’un club de lecture. Depuis 40 ans, chaque semaine, nous passons au tamis l’abondante production éditoriale et partageons nos coups de coeur et nos coups de griffe. Chaque semaine aussi ou presque, nous donnons la parole aux écrivains. Leur regard pénétrant nous aide à prendre du recul et de la hauteur sur les événements qui nous échappent. A travers les romans, matrice -faut-il le rappeler?- de la plupart des films et séries, les romanciers et romancières nous divertissent mais surtout repoussent les murs du repli sur soi, aèrent les pièces de nos indécrottables certitudes. La fiction est une hygiène de vie. Comme le confiait récemment dans Focus l’Iranienne Azar Nafisi, autrice de Lire dangereusement, «mon père m’a transmis le goût de la lecture, grâce à eux, j’ai visité de nombreux pays avant même d’y mettre les pieds ». Et on pourrait ajouter qu’elle permet aussi de rencontrer l’autre, quel qu’il soit, de se glisser dans la peau de l’autre sexe, d’un animal, d’une créature extraterrestre, d’une plante ou même d’un objet.

Cette année, on a décidé d’aller un peu plus loin que la recension à sens unique. Pour vous donner la parole mais aussi parce que la pluralité des opinions est menacée et que la polarisation risque de nous enfermer dans des bulles imperméables. Dans la foulée de notre opération L’heure de lire, nous lançons donc un club de lecture du Vif sur Facebook. Nous y déposerons régulièrement nos points de vue sur des romans récents et sur des titres qui nous ont particulièrement marqués, mais cet espace est aussi le vôtre. Pour partager vos propres découvertes, réagir à nos suggestions, lancer un débat. Seuls mots d’ordre: la bienveillance, l’écoute et l’échange pacifiques, ce qui ne veut pas dire que les avis ne peuvent pas être tranchés mais on laisse les insultes et les jugements péremptoires à la porte. Regardez moins de stories et lisez plus d’histoires!