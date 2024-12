Les 2 romans à avoir durant ces vacances de Noël

Les deux romans de la semaine nous emmènent loin: du côté de l’île de Teshima via Antoine Choplin, voire même non loin de… Jupiter grâce à Charles Yu.

En 2020, Charles Yu nous avait bluffés avec Chinatown, intérieur (National Book Award cette année-là, et désormais adapté en série avec l’auteur lui-même comme showrunner), satire futée et subtile autour des représentations limitées et distordues de la minorité asiatique dans l’industrie du divertissement.

Avec son tact coutumier, Antoine Choplin (Radeau, Nord-Est) détricote les mots tapis à l’intérieur dans son nouveau livre.