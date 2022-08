© National

Par un soir de Thanksgiving, trois générations de la famille Blake se retrouvent dans l’appartement de Manhattan dans lequel Brigid (Beanie Feldstein), l’une des filles, et Richard (Steven Yeun), son compagnon, viennent d’emménager. Les lieux sont sombres et décrépits, et il ne faut guère attendre pour que la corrosion qui gangrène murs et tuyauteries ne déteigne sur l’atmosphère, dans un déballage de frustrations et de ressentiment. Adapté par Stephen Karam de sa pièce éponyme, The Humans ne fait nul mystère de ses origines théâtrales, que le réalisateur transcende par un imposant travail sur le son et la mise en scène pour emmener, avec le concours d’acteurs inspirés, ce huis clos familial acéré en terrain oppressant.