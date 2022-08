© National

Sortant sous la bannière Skydance Animation, Luck est le premier long métrage produit par John Lasseter depuis son départ de Disney/Pixar. L’histoire accompagne, lors de ses premiers pas loin de son foyer d’accueil, Sam, orpheline de 18 ans présumée la personne la plus malchanceuse du monde. Une jeune fille que sa rencontre avec Bob, un chat noir facétieux, va précipiter dans une dimension parallèle, là où se joue le degré de chance et de malchance présidant à notre quotidien… Le concept de Luck n’est pas sans évoquer, jusque dans ses développements graphiques, un Inside Out dont il n’a cependant pas l’ambition. Les aventures de ce curieux duo n’en composent pas moins un film d’animation aussi inventif que joyeusement échevelé.